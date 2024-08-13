نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك يوجه رسالة للإدارة بشأن زيزو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد بشير التابعي نجم الزمالك السابق، أنه لا بد من مصارحة جمهور القلعة البيضاء بالوضع الحالي، مؤكدا على ضرورة بقاء أحمد سيد زيزو لأنه أصبح علامة في تاريخ النادي، ومن أبرز العناصر في تشكيلة الزمالك، مشيرا إلى أن مقولة استمرار زيزو في مقابل استمرار غلق باب القيد صحيحة، لأن له تأثير كبير داخل النادي، حتى في ظل عدم الفوز بأي بطولة.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "الزمالك لو باع زيزو بـ500 مليون سوف ينفق 300 مليون على الديون، وسينفق الباقي على لاعبين دون المستوى، ومن حق الأهلي التفاوض معه، والأمر وقتها يتوقف على اللاعب نفسه.. وفي حالة رغبته الانتقال لأي نادٍ سواء الأهلي أو غيره فمن حقه، ولكن الأمر يتعلق برغبته في وقتها".

وأضاف: "النادي الأهلي يضم شخصيات جيدة في إدارة الكرة، ويعمل على ضم صفقات قوية، بالمقارنة مع الزمالك هناك فارق كبير بالطبع، خصوصا في إدارة الفريق وانتقاء اللاعبين التي تستطيع خدمة الفريق الأبيض، والأهلي ينتقي العناصر بشكل جيد ويختار لاعبين قليلة لكنها تخدم النادي".

وواصل: "ناصر ماهر يقدم الزمالك بشكل جيد ومعه محمد شحاتة، وعبدالله السعيد بدأ يقدم مستوى جيد مؤخرا، وهذه هي الصفقات التي نجحت فقط، بينما الاهلي نادرا ما يتعاقد مع لاعبين مؤخرا ولا تقدم الاضافة وهذا هو الفارق بين الناديين، وجمهور الزمالك اصبح يعلم ويدرك كل شئ، ومن اجل اثبات حسن نوايا المجلس لا بد من التجديد مع اللاعب في اسرع وقت".

وأكمل: "ممدوح عباس كان يساهم كثيرا في تدعيم نادي الزمالك ماليًا، والمجلس الحالي موجود ويعلم حجم المشكلات الكثيرة قبل التواجد في الانتخابات من الأساس، يجب ايجاد حلول فورية، ولا أعرف لماذا يفقد الزمالك الشخص القادر على حل الأزمات مع اللاعبين والتوصل لحلول مرضية مثلما حدث مع خالد بوطيب مؤخرا بعدما حصل على حكم، ولو كان تم التوصل لحلول من قبل القضية كانت ستنتهي بمبالغ قليلة".

وتابع: "نتمنى أن تمر الأمور على خير في ملف أحمد فتوح، والقضية سيكون لها أثار سلبية، نتمنى أن يخرج من تلك الأزمة على خير، والزمالك في حاجة لتدعيم قوي في الجبهة اليسرى وتم تجاهل الدعم في يناير الماضي، ونادي الزمالك في حاجة لضم 7 - 11 لاعب، وصفقة زياد كمال وشروطها لا أعرف من قام بعمل هذه البنود، الزمالك كان يستحق الحصول على أموال في مقابل وجوده داخل النادي".

وأشار إلى أن نادي الزمالك قام بجلب لاعب من وادي دجلة عن طريق حسين السيد، وقال أنه هو من يدفع راتبه، وهناك تصريحات كثيرة غير دقيقة، واللاعب لازال موجودًا ولم يرحل، والنادي هو من يتحمل راتبه.

وأكد: "من الأفضل خروج محمد عبدالمنعم إلى نيس الفرنسي، لأنه قام بتهيئة نفسه للاحتراف الأوروبي، ولو بقى في الأهلي الموسم المقبل ستحدث مشكلات كثيرة، لذلك الأفضل اطلاق سراحه".

وأضاف: "الأهلي دائمًا يبحث عن الفوز باللقب في البطولة التي يتواجد بها، ولذلك يشترط دائمًا اللعب بالفريق كاملًا، ويحافظ على صورة النادي الأهلي، الذي يريد دائمًا حصد الألقاب".

وأوضح: "بيراميدز والزمالك لا يعانيان من نفس اجهاد لاعبي الأهلي، لأنهم لم يتوجا بالبطولات، وجوزيه جوميز لا يريد ان يواصل اللعب لأنه لم يقدم اي جديد على مدار الشهور الماضية، والزمالك لو لعب كأس مصر سيشارك بالفريق كاملًا، والأفضل لحفظ ماء الوجه هو خوض البطولة بعد اعتذار الأهلي عن عدم المشاركة".

وأتم: "لو أصبح بيرسي تاو، لاعب حر، قد ينضم للزمالك على سبيل العند بين الناديين فقط، ولكن الزمالك يحتاج للاعبين مميزين تستطيع ان تحمل على عاتقها الفريق الأبيض في المرحلة المقبلة".