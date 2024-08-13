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أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحافية أن برشلونة يوجه أنظاره نحو لاعب ليفربول، الكولومبي لويس دياز، كخطة بديلة لفكرة ضم نيكو ويليامز، الذي يبدو أنه ليس لديه النية للرحيل عن فريقه الحالي أتلتيك بلباو.

ووفقا لما ذكرته صحيفة (أثلتيك) البريطانية، فإن ليفربول حدد بالفعل قيمة للاعب الكولومبي بمبلغ 59.6 مليون يورو (50 مليون جنيه إسترليني).

برشلونة يستهدف لويس دياز بعد تعثر مفاوضات ويليامز

ويبدو أن صاحب الـ27 عامًا يحب فكرة الانضمام لبرشلونة، ووفقًا لصحيفة (موندو ديبورتيفو) الكتالونية، فإن البارسا يمكنه تحمل تكلفة هذه الصفقة المحتملة.



ويعد لويس دياز بديل محتمل لنيكو ويليامز الذي قرر "البلاوغرانا" التخلي عن المفاوضات معه "بسبب عدم وضوح موقف المهاجم"، حسبما علمت وكالة (إفي) الفرنسية من مصادر في النادي.



وكان البارسا قد حدد نهاية الأسبوع الماضي كموعد نهائي لاتخاذ القرار، وأكدت المصادر المطلعة على عملية التفاوض أنه "لم يكن هناك أي رد" من جانب اللاعب، مضيفة "لا يمكننا الانتظار أكثر من ذلك".