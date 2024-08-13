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أحمد جودة - القاهرة -

شارك محمد عادل حسني رئيس مجلس ادارة شركة الشبه المصرية ورئيس كرة القدم للساق الواحدة في استقبال البطل الأوليمبي أحمد أسامة الجندي والذي توج بذهبية منافسات الخماسي الحديث في اولمبياد باريس 2024.

حسني: رعاية المواهب الرياضية أمثال الجندي واجب وطني... ومواهب اخري استعداد للوس أنجلوس

وحرص حسني على المشاركة في المراسم الرسمية لاستقبال الأبطال الأولمبيين بعد انتهاء منافسات الدورة الأولمبية باريس 2024.

وأكد محمد عادل حسني الراعي الرسمي للبطل الاوليمبي، أنه كان لديه نظرة لرعاية موهبة بقيمة البطل الأوليمبى أحمد أسامة الجندي بطل مصر والعالم، والذي نجح في التتويج بميداليتين خلال الدورتين متتاليين طوكيو 2020و باريس 2024.

وأضاف أنه واحدة من المسؤوليات المجتمعية لديه بصفة خاصة هو رعاية المواهب الرياضية، مشيرا إلى إنه ا مهمة وطنية في الأساس.

وشدد على أنه هناك مواهب أخري سيرعاها رياضيا من أجل التتويج بميداليات أولمبية جديدة في الدورة الأولمبية القادمة لوس أنجلوس 2028 وذلك لرفع اسم مصر عاليا.

واثني حسني خلال كلمته على الدور الذي تبذله وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي خاصة في انتقاء الشركات لرعاية المواهب الرياضية أمثال البطل الأوليمبي أحمد أسامة الجندي، مشيرا إلى إنه هناك مواهب قادمة علي الطريق.

واختتم حسني تصريحاته، مصر تمتلك أبطال كبار ولديهم رغبة في التتويج بالقاب قارية وأولمبية، وأن الشركة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية برئاسة المهندس ياسر إدريس ستسعي لانتقاء مواهب أخرى في العاب أخري من أجل رفع اسم مصر عاليا.

وتواجد عدد من المسؤولين والرياضين في استقبال الفوج الأخير العائد من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 يأتي في مقدمتهم شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث والأمين العام للجنة الأولمبية.