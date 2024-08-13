نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في وجود مبابي.. تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام اتالانتا في السوبر الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني مع نظيره نادي أتالانتا الإيطالي في منافسات بطولة السوبر الأوروبي مساء الأربعاء القادم والموافق الرابع عشر من أغسطس الجاري.

ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي عبر التقرير التالي، تشكيل ريال مدريد المتوقع أن يدفع به الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الملكي ضد نادي أتالانتا.

وتقام مباراة ريال مدريد ضد نادي أتالانتا مساء غد الأربعاء في وارسو عاصمة بولندا، وذلك لحساب منافسات كأس السوبر الأوروبي.

وتنطلق صافرة بداية مباراة ريال مدريد وأتالانتا عند تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد أتالانتا

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فيرلاند ميندي - أنطونيو روديجر - إيدير ميليتاو - داني كارفاخال.

خط الوسط: لوكا مودريتش - أوريلين تشواميني - فيدي فالفيردي- جود بيلينجهام.

خط الهجوم: كيليان مبابي - فينيسيوس جونيور

