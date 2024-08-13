نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. نيس يتوصل لأتفاق مع الأهلي لضم محمد عبد المنعم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أتم نادي نيس الفرنسي اتفاقه مع نظيره الأهلي على ضم مدافع الأخير محمد عبد المنعم إلى صفوفه بعقد مدته ٤ مواسم.

نيس يتم اتفاقه مع محمد عبد المنعم

واتفق نادي نيس مع الأهلي على ضم محمد عبد المنعم مقابل ٤ مليون يورو + مليون يورو كإضافات.

ومن المقرر أن يطير محمد عبد المنعم إلى فرنسا خلال الأيام القليلة المقبلة للخضوع الكشف الطبي قبل الإعلان الرسمي من نادي نيس عن الصفقة.

ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي غدًا الأربعاء ضمن مباريات الجولة ٣٣ من مسابقة الدوري الممتاز.