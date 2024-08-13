نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. بشرى سارة لريال مدريد قبل موقعة السوبر الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت التقارير الصحفية عن تلقي جماهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني أخبارًا سارة بشأن المهاجم الفرنسي كيليان مبابي القادم حديثًا إلى الفريق من مواجهة أتالانتا الإيطالي.

وتعاقد ريال مدريد مع كيليان مبابي قادمًا من صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بعقد يمتد حتى خمس مواسم بعد وقت طويل من الصراع على ضمه.

وفي هذا السياق فيلتقي نادي ريال مدريد مع نظيره نادي أتالانتا في المرحلة النهائية من منافسات بطولة كأس السوبر وذلك مساء الأربعاء القادم والموافق الرابع عشر من أغسطس الجاري.

وتنطلق المباراة المرتقبة بين الفريقين في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة من مساء الأربعاء.

موقف مبابي من اللعب ضد أتالانتا

ويتساءل الجمهور عن موقف مبابي من اللعب مع ريال مدريد ضد نادي أتالانتا مساء الأربعاء في منافسات نهائي كأس السوبر الأوروبي.

وفي هذا السياق فقد أكد الصحفي الموثوق "إيدو أغيري" من خلال تصريحات أدلى بها إلى برنامج التشيرينجيتو، فإن مبابي سيكون أساسيا مساء الأربعاء ضد أتالانتا.

