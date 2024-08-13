عاجل.. الأهلي يفجر مفاجأة عن انتقال محمد عبدالمنعم إلى نيس الفرنسي

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أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل النادي الأهلي، حقيقة ما تردد مؤخرًا عن إتمام صفقة انتقال محمد عبد المنعم مدافع الفريق الأحمر إلى نيس الفرنسي.

وكان الصحفي "سانتي أونا" قد أعلن منذ قليل إتمام صفقة انتقال المدافع الدولي المصري من الأهلي إلى لانس الفرنسي مقابل ٤ مليون يورو ومليون يورو كإضافات.

وقال المصدر في تصريحات خاصة:" إن ما يتردد عن إتمام النادي لبيع مدافعه محمد عبد المنعم إلى نيس الفرنسي ليس صحيحًا".

الأهلي يفجر مفاجأة عن انتقال محمد عبدالمنعم إلى نيس

وأضاف:"حددنا مطالبنا للنادي الفرنسي في وقت سابق ولم يرد عليها حتى الآن".

وتابع:"مطالبنا تتلخص في حصول النادي الأهلي على ٥ مليون دولار + مليون دولار كإضافات و٢٠% إعادة البيع ولم نتلقى إجابة إلى الآن من النادي الفرنسي".

وأشار:"نيس عرض دفع ٤ مليون دولار على عدة سنوات وهو ما لا يناسبنا لأننا نريد شراء مدافع آخر يعوض غياب عبد المنعم الأفضل في مصر".

وأكمل:"حال إتمام الصفقة وانتقل عبد المنعم لنادي نيس الفرنسي سنقوم بالتعاقد مع البديل والذي سيكون أجنبي بنسبة كبيرة".