نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من بيساكا بعد الانضمام إلى وست هام يونايتد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق اللاعب أرون وان بيساكا، المنضم حديثًا إلى صفوف نادي وست هام يونايتد الإنجليزي على مغادرة مانشستر يونايتد والوصول إلى هذا النادي هذا الموسم.

وأعلن وست هام بشكل رسمي حصوله على خدمات بيساكا قادمًا من صفوف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بعد مفاوضات استغرقت وقتا طويلا.

تعليق بيساكا على الانضمام إلى وست هام

ووفقًا لما قاله بيساكا بعد التوقيع مع وست هام: "لم يستغرق قرار الانتقال إلى ويست هام الكثير من الوقت، أنا متحمس وسعيد لوجودي هنا إنه شعور رائع أن أعود إلى لندن."

ويرى وست هام أن صاحب الـ 26 عامًا سيكون اضافة مميزة إلى الفريق ما جعله يوقع معه على عقد يمتد حتى سبع سنوات، خاصة بعد رحيل بن جونسون إلى إيبسويتش تاون في صفقة انتقال مجانية.

وانضم بيساكا إلى مانشستر يونايتد من كريستال بالاس في عام 2019 مقابل رسوم انتقال أولية قدرها 45 مليون جنيه إسترليني، مع 5 ملايين جنيه إسترليني أخرى مستحقة كمكافآت محتملة.

وشارك في 190 مباراة مع الفريق الأول لمانشستر يونايتد خلال مواسمه الخمسة في النادي، وسجل هدفين.

