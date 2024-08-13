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أحمد جودة - القاهرة -

نظم مركز شباب عرب زيدان يومًا رياضيًا كاملًا احتفالًا باليوم العالمي للشباب، تحت شعار مبادرة صيف شبابنا شمل اليوم الرياضي، مباريات في كرة القدم وتدريبات خاصة بالكاراتيه للشباب.

مركز شباب عرب زيدان يحتفل باليوم العالمي للشباب بيوم رياضي شامل

جاءت هذه الأنشطة في إطار تعزيز الوعي بأهمية الرياضة في تنمية الشباب ودعمهم ليكونوا جيلا قويا وقادرا على مواجهة التحديات.

وقد لاقت الفعالية إقبالًا واسعًا من الشباب الذين شاركوا بحماس كبير.

أقيمت هذه الفعالية تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء أ.ح محب حبشي، محافظ بورسعيد، محمد عبد العزيز المحضر، مدير مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد.

وقد أشرف على التنظيم والمتابعة علي عمر محمد، رئيس مجلس الإدارة، علي البادي، مدير المركز، لضمان نجاح هذه الأنشطة وتحقيق أهدافها في تعزيز النشاط الرياضي بين الشباب.

