سبب غياب ميسي عن مباراة إنتر ميامي ضد كولومبوس في كأس الدوريات

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقرير صحفية عن السبب الحقيقي وراء غياب الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي الأمريكي ضد كولومبوس في كأس الرابطتين.

ويلاقي نادي إنتر ميامي نظيره نادي كولومبوس صباح اليوم الأربعاء والموافق الرابع عشر من أغسطس الجاري ضمن لقاءات كأس الدوريات لهذه النسخة.

موعد مباراة إنتر ميامي وكولومبوس في كأس الدوريات

وتنطلق صافرة بداية مباراة إنتر ميامي ضد كولومبوس في كأس الدوريات صباح غد الأربعاء عند تمام الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

سبب غياب ميسي عن مباراة كولومبوس

وبحسب ماذكرته التقرير الصحفية، فإن ميسي استبعد عن مواجهة كولومبوس في كأس الدوريات بسبب معاناته من إصابة في كاحله الأيمن.

وتأتي هذه الإصابة في مباراة نهائي مسابقة كوبا أميركا التي لعبت أمام كولومبيا في مايو الماضي.

