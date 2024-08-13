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أحمد جودة - القاهرة -



كشف الإعلامى محمد الليثي أن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قرر منح بعض اللاعبين راحة سرية الفترة الحالية للراحة قبل الاستعداد لمنافسات الموسم المقبل.

جوميز يقرر منح راحة " سرية " للاعبين الزمالك قبل الاستعداد للموسم المقبل



وقال محمد الليثي خلال تقديمة برنامج 10 و10 مع محمد الليثى عبر إذاعة آون تأيم سبورت آف آم على مواجات 93.7: " المدير الفنى لفريق الزمالك قرر منح بعض اللاعبين راحة سرية خلال الفترة الحالية"



وتابع:" اللاعبين هم عمر جابر، وحمزة المثلوثي، ومصطفى شلبي، وسيف الدين الجزيري، وناصر ماهر، وحسام عبد المجيد، ومحمد شحاتة، وزياد كمال، وأحمد “زيزو”.



وفي نفس السياق يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء طلائع الجيش مساء غدًا الأربعاء، في إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

