نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. كولر يحسم مشاركة وسام أبو علي في مباريات الأهلي للمنافسة على لقب الهداف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



كشف الإعلامى محمد الليثي رفض السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، الاستعانة بوسام أبو علي مهاجم الفريق للمشاركة في مباراة مودرن سبورت يوم 17 أغسطس الجاري في ختام بطولة الدوري لخطف لقب هداف الدوري حال تسجيل الكونغولي فيستون مايلي مهاجم بيراميدز أهدافًا في مباراة فريقه أمام الداخلية غدًا بالدوري.

كولر يرفض مشاركة وسام أبو علي في مباريات الأهلي للمنافسة على لقب الهداف



وقال محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و10 مع محمد الليثى عبر إذاعة آون تأيم سبورت آف آم على مواجات 93.7:"تحدثت تقارير إعلامية عن إمكانية اتخاذ قرار أهلاوي بإعادة وسام أبو علي لقيادة هجوم الفريق في مباراة مودرن سبورت حال تسجيل ماييلي هدف أو أكثر في مباراة بيراميدز والداخلية غدًا ".



وتابع: " هذا الأمر مرفوض تمامًا موضحًا أن كولر الذي يقضي إجازته حاليًا في سويسرا يرفض هذا الاقتراح تمامًا لرغبته في إراحة اللاعبين بشكل كامل وتام".



وأضاف: "كولر تحدث مع سامي قمصان الذي يقود الفريق في أخر 3 مباريات للأهلي بالدوري عن ضرورة عدم الاستعانة بأي لاعب أساسي تم منحه راحة بعد حسم الدوري ".



ويتربع وسام أبو علي مهاجم الأهلي، على رأس هدافي الدوري حاليًا برصيد 18 هدفًا بفارق هدف وحيد عن ماييلي.



ويلعب الأهلي مع انبي غدًا ثم أمام مودرن سبورت السبت المقبل في أخر جولتين لبطولة الدوري التي حسمها الأهلي رسميًا لصالحه الخميس الماضي، فيما يلعب بيراميدز أمام الداخلية غدًا في أخر جولة لبطولة الدوري التي حل فيها بيراميدز وصيفًا.



ومنح كولر لاعبي الأهلي الأساسيين راحة سلبية من المباريات بسبب الإجهاد ويُعد وسام أبو علي أحد هؤلاء اللاعبين بعدما شارك أساسيًا منذ إنضمامه للفريق في يناير الماضي قادمًا من نادي سيريس السويدي.

