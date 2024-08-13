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أحمد جودة - القاهرة - شاهد مباراة الهلال والأهلي بث مباشر مجانا .. مباراة الهلال و الأهلي | نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2024

شاهد مباراة الهلال والأهلي بث مباشر مجانا.. مباراة الهلال والأهلي | نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2024.. يشهد عشاق الكرة السعودية ليلة ملحمية، حيث يلتقي عملاقا الكرة السعودية، النادي الأهلي والهلال، في مواجهة نارية ضمن نصف نهائي كأس السوبر السعودي موسم 2023-2024.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة الهلال والأهلي السعودي من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

مباراة الهلال والأهلي | نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2024

مباراة الهلال والأهلي السعودي في كأس السوبر السعودي

وتعتبر هذه المباراة بمثابة قمة مبكرة للموسم الكروي الجديد، حيث يتطلع الفريقان إلى حصد أولى الألقاب والانطلاق بقوة في الموسم. يجمع هذا اللقاء بين حامل لقب الدوري والكأس، الهلال، وصاحب المركز الثالث، الأهلي، في مباراة تنتظرها الجماهير بشغف كبير.

وتأتي هذه المواجهة في وقت حرج، حيث تعد بروفة قوية لكلا الفريقين قبل انطلاق الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن"، الذي يشهد منافسة شرسة هذا الموسم. وتزداد أهمية المباراة مع غياب النصر، وصيف الدوري والكأس، عن هذا الدور، مما يفتح الباب أمام أحد الفريقين للتأهل إلى النهائي ومواجهة الفائز من مباراة النصر والتعاون. وستقام المباراة على أرضية ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، وتنقل عبر شبكة قنوات السعودية الرياضية، في لقاء لا يُفتقد.

موعد مباراة الهلال والاهلي السعودي في نصف نهائي كأس السوبر السعودي

يشهد ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في تمام الساعة 7:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة اليوم الثلاثاء الموافق 13 أغسطس، مواجهة نارية تجمع بين عملاقي الكرة السعودية، الهلال والأهلي، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الأهلي السعودي في نصف نهائي كأس السوبر السعودي

تُنقل مباراة القمة بين الهلال والأهلي، التي ينتظرها عشاق الكرة السعودية بفارغ الصبر، حصريًا عبر شبكة قنوات SSC الرياضية وتعتبر SSC الوجهة الأولى لعشاق الدوري السعودي للمحترفين، حيث تحظى بحقوق بث جميع مباريات الدوري بشكل حصري، بالإضافة إلى البطولات الأخرى مثل كأس السوبر وكأس الملك. وبفضل تغطيتها الشاملة والتحليل المميز، أصبحت SSC هي الخيار الأول للملايين من المشاهدين في المنطقة.

جدول ترددات القنوات الناقلة لمباراة الهلال والأهلي السعودي في كأس السوبر السعودي

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ معدل الترميز الجودة نايل سات 11523 عمودي 4/3 27500 HD عرب سات 12380 أفقي 6/5 27500 HD

معلق مباراة الهلال والأهلي في كأس السوبر السعودي 2024



سيتولى التعليق على مباراة السوبر الكلاسيكو على القنوات الناقلة كل من:

المعلق مشاري القرني منصة شاهد المعلق فهد عريشي قناة SSC SPORT 1 SD المعلق حاتم بطيشة قناة SC SPORT 5 HDS المعلق مشاري القرني قناة SSC SPORT 1 HD

التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والهلال



من المتوقع أن يبدأ الهلال بتشكيله أمام أهلي جدة في نصف نهائي السوبر السعودي، كالآتي:

في حراسة المرمى: ياسين بونو

في خط الدفاع: سعود عبد الحميد، حمد أليامي، حسان تمبكتي، لودي.

في خط الوسط: محمد كنو، نيفيز، سيرجي سافيتش.

في خط الهجوم: ديلجادو، سالم الدوسري، ميتروفيتش.

تشكيل أهلي جدة المتوقع أمام الهلال اليوم



وجاء تشكيل أهلي جدة المتوقع لمواجهة نظيره الهلال، على النحو التالي: