نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلانتا في نهائي السوبر الأوروبي في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع كبير من عشاق ومحبي كرة القدم العالمية عن موعد مباراة ريال مدريد وأتلانتا في نهائي كأس السوبر الأوروبي.



موعد مباراة ريال مدريد وأتلانتا في كأس السوبر الأوروبي



من المقرر أن تقام مباراة ريال مدريد وأتلانتا يوم الأربعاء 14 أغسطس 2024 على ستاد وارسو الملعب الوطني وذلك ضمن منافسات نهائي كأس السوبر الأوروبي.



وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.



يذاع اللقاء بين ريال مدريد وأتلانتا في كأس السوبر الأوروبي من خلال شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية علي أن يتم تخصيص قناة بي إن سبورت 1 وسيقوم عصام الشوالي بالتعليق على أحداث اللقاء.



يطمح كارلو أنشيلوتي في قيادة نجوم إلى التتويج بلقب أوروبي جديد عندما يواجهون أتالانتا الإيطالي في السوبر الأوروبي، حيث ستكون مباراة مفعمة بالإثارة.



نجح ريال مدريد في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة عشرة في تاريخه بفوزه في النهائي على بوروسيا دورتموند بهدفين نظيفين.



أما أتالانتا ففجر مفاجأة وفاز على باير ليفركوزن بطل اللدوري الألماني في النهائي بثلاثية نظيفة في مباراة تألق فيها أديمولا لوكمان.



قام ريال مدريد بخوض مباريات وديّة قوية أمام أندية كبيرة مثل ميلان وبرشلونة وتشيلسي وهو ما يعكس طموحهم لبداية قوية خاصة بعد التعاقد مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.



وعلى جانب آخر، خاض أتلانتا الإيطالي التحضيرات اللازمة بمباريات أمام بارما الإيطالي وألكمار الهولندي وهم يطمحون أيضًا لافتتاح الموسم الجديد بلقب كأس السوبر الأوروبي.