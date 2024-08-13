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أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر SSC SPORT.. شاهد مباراة الهلال والأهلي جارية الآن رابط سريع،، يترقب عشاق كرة القدم السعودية مواجهة مثيرة بين الهلال والأهلي، اليوم، على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية (المحالة)، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2024، ويشارك الهلال في السوبر السعودي بصفته حامل لقبي الدوري والكأس، بينما يشارك الأهلي (ثالث الدوري)، مستفيدًا من وصافة النصر للدوري والكأس، ويصطدم الفائز من هذه القمة ببطل موقعة النصر والتعاون (رابع الدوري) المقرر إقامتها مساء الأربعاء، في المواجهة النهائية يوم السبت الموافق 17 أغسطس الجاري.

بث مباشر SSC SPORT.. شاهد مباراة الهلال والأهلي

بث مباشر SSC SPORT.. شاهد مباراة الهلال والأهلي،، وتعد بطولة السوبر بمثابة البداية الحقيقية للموسم الجديد 2024-2025، الذي ينتظر أن يشهد منافسة شرسة في دوري روشن السعودي للمحترفين، المقرر انطلاقه يوم 22 أغسطس الجاري، ويعد الهلال أكثر الفرق تتويجا بلقب كأس السوبر السعودي بواقع 4 مرات في نسخ 2015، 2018، 2021، 2023، بينما حصد الأهلي اللقب مرة واحدة في 2016، جاءت على حساب الهلال بركلات الترجيح، وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، في إطارا لخدمات التي تقدمها لقرائها ومتابعيها لحظة بلحظة وعلى مدار الساعة كل ما تريد معرفته عن الهلال والأهلي السعودي قبل مباراة اليوم في كأس السوبر السعودي 2024 والقنوات الناقلة.

بث مباشر SSC SPORT.. شاهد مباراة الهلال والأهلي جارية الآن رابط سريع

موعد مباراة الهلال والأهلي في كأس السوبر السعودي 2024

بث مباشر SSC SPORT.. شاهد مباراة الهلال والأهلي جارية الآن رابط سريع.. موعد مباراة الهلال والأهلي في كأس السوبر السعودي 2024 هو اليوم الثلاثاء 13 أغسطس 2024 على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة)، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثامنة والربع مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والأهلي في كأس السوبر السعودي 2024 وكيفية متابعتها على الإنترنت

بث مباشر SSC SPORT.. شاهد مباراة الهلال والأهلي جارية الآن رابط سريع.. وتبث مباراة نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2024 بين الهلال والأهلي عبر شبكة قنوات السعودية الرياضية SSC SPORTS، وبالنسبة لعشاق المتابعة مباشرة عبر الإنترنت، فبالبطع سيتم نقل المباراة عبر تطبيق شاهد، وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط، فيمكن متابعة البث المباشر من أي مكان في العالم عبر Nord VPN.

معلق مباراة الهلال والأهلي في كأس السوبر السعودي 2024

بث مباشر SSC SPORT.. شاهد مباراة الهلال والأهلي جارية الآن رابط سريع.. وأسندت شبكة SSC Sports مهمة التعليق على مباراة الهلال والأهلي، إلى 3 معلقين هم "مشاري القرني وفهد عريشي وحاتم بطيشة".

المباراة الهلال × الأهلي الموعد اليوم الثلاثاء 13 أغسطس 2024 التوقيت 19:15 مصر والسعودية، 20:15 الإمارات القنوات الناقلة والمعلق SSC SPORT 1 HD - مشاري القرني

SSC SPORT 5 HD - حاتم بطيشة

SSC SPORT 1 SD فهد عريشي

شاهد - مشاري القرني الملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية

تاريخ مواجهات الهلال والأهلي في كأس السوبر السعودي

بث مباشر SSC SPORT.. شاهد مباراة الهلال والأهلي جارية الآن رابط سريع.. والتقى الهلال والأهلي في كأس السوبر السعودي مرة واحدة فقط، كانت عام 2016 وحقق الراقي اللقب خلالها بعد الفوز بركلات الترجيح.

عدد المباريات فوز الهلال فوز الأهلي 1 0 1

قائمة إصابات وغيابات الهلال قبل مواجهة الأهلي في كأس السوبر السعودي 2024

ويغيب عدد من اللاعبين عن الهلال قبل قمة الأهلي، وهم كالآتي:

اللاعب موعد العودة المتوقع نيمار دا سيلفا ----- على البليهي إيقاف كاليدو كوليبالي إيقاف

قائمة إصابات وغيابات الأهلي قبل مواجهة الهلال في كأس السوبر السعودي 2024

كما يغيب عدد من اللاعبين عن الأهلي قبل قمة الهلال، وهم كالآتي:

اللاعب موعد العودة المتوقع فراس البريكان غير محدد جابريل فيجا غير محدد محمد المجحد غير محدد

تشكيل الهلال لمباراة الأهلي في كأس السوبر السعودي 2024

تشكيل الهلال لمواجهة الأهلي السعودي اليوم (4-3-3) حراسة المرمى ياسين بونو خط الدفاع رينان لودي حسان تمبكتي خليفة الدوسري ياسر الشهراني خط الوسط مصعب الجوير سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش روبن نيفيز خط الهجوم سالم الدوسري ميتروفيتش محمد القحطاني

تشكيل الأهلي لمباراة الهلال في كأس السوبر السعودي 2024

تشكيل الأهلي لمواجهة الهلال السعودي اليوم (4-3-3) حراسة المرمى ميندي خط الدفاع بالعيد فهد الحمد ديميريال مجرشي خط الوسط الجهني علي الأسمري فرانك كيسي خط الهجوم النابت فيرمينيو محرز

بث مباشر SSC SPORT.. شاهد مباراة الهلال والأهلي جارية الآن رابط سريع.. ويستعد نادي الهلال لمواجهة نظيره الأهلي في إطار منافسات الدور نصف النهائي من مسابقة كأس السوبر السعودي 2024، وتقام منافسات بطولة كأس السوبر السعودي بمشاركة 4 فرق وهم: (الهلال- الأهلي- التعاون- النصر).