نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. رحيل خالد بيبو بنهاية الموسم الحالي عن الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن مصير خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأحمر في ظل الأنباء التي تتردد عن إمكانية رحيله.

وقال مصدر داخل النادي الأهلي، إن مسؤولو النادي الأحمر ولجنة التخطيط اتخذوا قرارًا بتوجيه الشكر إلى بيبو.

وأضاف المصدر إلى أنه تم إخطار بيبو برحيله عن منصب مدير الكرة بفريق الكرة الأول نهاية الموسم.

ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي غدًا الأربعاء ضمن مباريات الجولة 33 من مسابقة الدوري الممتاز.