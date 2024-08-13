نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم الديب مستمر في الاتحاد السكندرى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى فى تمديد التعاقد مع كريم الديب الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم.

وتم تمديد التعاقد مع كريم الديب لمده موسمين.

وجاء ذلك بعد الجلسة التى جمعت بين محمد مصيلحى رئيس النادى وكريم الديب وتم خلالها الاتفاق على جميع بنود التعاقد.

وذكرت تقارير صحفية مؤخرًا أن كريم الديب وقع لأحد الأندية القاهرية إلا أن تمديد التعاقد اليوم جاء لينفى كل هذة الادعاءات.

وجاء التمديد لكريم الديب فى إطار حرص إدارة النادى على الاحتفاظ بالقوام الرئيسى والعناصر الأساسية للفريق.

وتعادل الاتحاد السكندري خارج ملعبه مساء أمس مع مودرن سبورت بهدف لكل فريق.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز العاشر في جدول الدورى برصيد 41 نقطة.