نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم ليفربول على أعتاب مانشستر سيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ألقت وسائل إعلام إسبانية الضوء على توصل مانشستر سيتي الإنجليزي لاتفاق حول الشروط الشخصية مع الكولومبي لويس دياز نجم ليفربول.



ولفت ماركوس بينيتو الإعلامي ببرنامج الشيرنجيتو الإسباني عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إكس أن لويس دياز البالغ من العمر 27 عامًا ارتبط بالإنضمام إلى صفوف برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث يمتد عقده مع الجمر حتى يونيو عام 2027.



وأكد ماركوس بينيتو أن لويس دياز توصل لاتفاق مع مانشستر سيتي من أجل التوقيع على خمسة مواسم مقابل حصول ليفربول على 70 مليون يورو.



وأشار ماركوس بينتو إلى أن لويس دياز كان قد خاض 51 مباراة مع ليفربول في جميع البطولات خلال الموسم الماضي، حيث سجل 13 هدف وصنع 5 أهداف آخرين.



وأفاد ماركوس بينتو بأن لويس دياز انضم إلى ليفربول في يناير عام 2022 قادمًا من بورتو البرتغالي مقابل 50 مليون يورو.



وألمح ماركوس بينتو أن لويس دياز قد توج مع ليفربول بكلا من كأس كاراباو مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي مرة.