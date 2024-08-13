نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الإسماعيلي الرسمي لمواجهة المقاولون العرب بالدوري العام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة المقاولون العرب ببطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2023/2024.

وجاء تشكيل الإسماعيلي المختار على النحو الآتي:

حراسة المرمى: احمد عادل عبد المنعم

خط الدفاع: عبد الكريم مصطفى، عماد حمدي، محمد نصر، حاتم سكر

خط الوسط: عمر الساعي، تراوري، محمد عبد السميع- هشام محمد

وفي الهجوم: عبد الرحمن مجدي، خالد النبريصي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

كمال السيد، حسن صابر، عبد الرحمن الدح، محمد بيومي، مروان حمدي، نادر فرج، عصام صبحي، محمد خطاري، عمر القط

ومن المقرر أن يستضيف ستاد الإسماعيلية المباراة بين فريقي الإسماعيلي صاحب الأرض والمقاولون العرب في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتقام المباراة بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة بطولة الدوري العام، ويبحث الدراويش عن تحقيق الفوز في تلك المباراة من أجل ضمان البقاء في الدوري الممتاز للموسم المقبل.