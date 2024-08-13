نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل البنك الأهلي لمواجهة فاركو في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى عن تشكيل الفريق لمواجهة فاركو ضمن مباريات الجولة 33 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

تشكيل البنك الأهلي لمواجهة فاركو في الدوري

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد صبحى

خط الدفاع: أيمن أشرف، محمود الجزار، محمد عبد الغنى، محمد بسيوني.

خط الوسط: محمد فتحي، أحمد سعيد، محمود سيد، عماد فتحي.





خط الهجوم: محمود قاعود، جريندو.

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالي:

حسن شاهين، كريم بامبو، أحمد ربيع، أحمد النادرى، أمير مدحت، أحمد مدبولى، موسى فراوى، إبراهيم حسن، ياو أنور.