نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. مانشستر يونايتد يتعاقد مع الهولندي دي ليخت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح مانشستر يونايتد الإنجليزي في الحصول علي خدمات المدافع الهولندي الدولي ماتياس دي ليخت لاعب بايرن ميونخ الألماني، في الانتقالات الصيفية الجارية.

ووقع المدافع الهولندي البالغ من العمر 25 عاما علي عقود انتقاله إلي المان يونايتد حتي يونيو 2029، بعدما اجتاز الفحوصات الطبية.

ووفقًا للتقارير الإنجليزية، فإن صفقة انتقال ماتياس دي ليخت إلي مانشستر يونايتد بلغت 45 مليون جنيه إسترليني.

مانشستر يونايتد يضم دي ليخت

قال ماتياس دي ليخت للموقع الرسمي للنادي الإنجليزي "منذ أن علمت برغبة مانشستر يونايتد في التعاقد معي، شعرت بحماس كبير تجاه فرصة خوض تحدي جديد مع هذا النادي العريق. خلال المحادثات، أعجبت كثيرًا برؤية إدارة النادي والدور الذي يرونني ألعبه في الفريق".



وأضاف "إريك تن هاج شكل جزءًا من المرحلة الأولى في مسيرتي، لذا هو يعرف جيدًا كيف يساعدني لأظهر بأفضل نسخة مني، ولا يسعني الانتظار حتى أبدأ العمل معه من جديد. أعلم ما يتطلبه النجاح في أعلى المستويات، وأنا عازم على مواصلة النجاح في هذا النادي الرائع".

وانتقل الهولندي دي ليخت إلي صفوف بايرن ميونخ موسم 2022 قادما من يوفنتوس بمقابل 80 مليون يورو.

