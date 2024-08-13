مانشستر يونايتد يعزز صفوفه بالتعاقد مع نصير مزراوي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن مانشستر يونايتد الإنجليزي عن إتمام التعاقد مع المغربي الدولي نصير مزراوي، خلال الانتقالات الصيفية الجارية، استعدادا لخوض منافسات الموسم المقبل 2024-2025.

ووقع المغربي مزراوي علي عقود انتقاله إلي المان يونايتد حتي يونيو 2028، مع إمكانية تمديد التعاقد لموسم آخر، بعدما اجتاز الفحوصات الطبية.

مانشستر يونايتد يضم نصير مزراوي

ووفقًا لما ذكره الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزو رومانو، فإن المغربي نصير مزراوي انضم إلي صفوف الفريق الإنجليزي بمقابل 15 مليون جنيه إسترليني.

وأجري الموقع الرسمي لنادي مانشستر يونايتد حوارا مع مزراوي.

حيث قال اللاعب المغربي "إنه لشعور مذهل أن أكون لاعبًا في مانشستر يونايتد، ولا أطيق الانتظار حتى أدخل أولد ترافورد وأنا أرتدي القميص الأحمر. أدرك أنني أنضم للنادي في توقيت مثير وحماسي، كل من تحدثت معهم يتشاركون الطموح نفسه للفوز بالألقاب، وأشعر بعزيمة الجميع على تحقيق هذا الهدف".

وانتقل نصير مزراوي البالغ من العمر 26 عاما إلي صفوف بايرن ميونخ صيف 2022 قادما من أياكس الهولندي في صفقة انتقال حر.

وشارك الظهير المغربي مع فريقه الألماني السابق الموسم الماضي، في 28 مباراة صنع خلالهم 4 أهداف.