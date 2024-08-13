نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لتعويض رحيل أوباميانج.. أولمبيك مارسيليا يتعاقد مع مهاجم لانس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح أولمبيك مارسيليا في الحصول علي خدمات المهاجم الفرنسي الواعد إيلى واهى لاعب لانس، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

حيث أعلن النادي الفرنسي عبر موقعه الرسمي عن التعاقد مع إيلي واهي حتي يونيو 2029، بعدما اجتاز الفحوصات الطبية.

ووفقًا للتقارير الفرنسية، فإن قيمة صفقة انتقال إيلي واهي بلغت 25 مليون يورو بالإضافة إلي 15 مليون يورو امتيازات، مع وجود بند يسمح لنادي لانس في الحصول علي 15% من عائد بيع اللاعب في المستقبل.

أولمبيك مارسيليا يضم الفرنسي إيلي واهي

وانتقل المهاجم الفرنسي الواعد البالغ من العمر 21 عاما إلي صفوف لانس موسم 2023 قادما من مونبلبيه بمقابل 30 مليون يورو.

وشارك اللاعب الفرنسي مع فريقه السابق الموسم الماضي في 37 مباراة، أحرز خلالهم 12 هدف، وصنع 4 تمريرات حاسمة.

ويسعي مارسيليا في تعزيز خط الهجوم قبل انطلاق الموسم الجديد، بعد رحيل مهاجمه الجابوني أوباميانج إلي صفوف القادسية السعودي في الميركاتو الحالي.