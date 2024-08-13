نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معتمد جمال: لهذا السبب قررت الاعتزال مبكرًا.. ومواجهة الإسماعيلي تحولت لدراما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى معتمد جمال مدرب الزمالك السابق قناعته باتخاذ قرار الاعتزال في سن الـ26 عامًا بسبب تكرار إصابته بالرباط الصليبي لثالث مرة.

تصريحات معتمد جمال عن سبب اعتزاله

قال معتمد جمال في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع محمد أبو العلا عبر قناة الزمالك، اعتزلت الكرة في سن الـ26 عامًا بسبب تعرضي للإصابة بقطع في الرباط الصليبي ثلاث مرات، شعرت وقتها أنه ليس لي نصيب في استكمال مسيرتي لاعبًا.

وأضاف، تحولت مباراة اعتزالي أمام الإسماعيلي لدراما بعدما شاهدت الكثير من لاعبي الزمالك والإسماعيلي يبكون أثناء تكريمي حزنا على إنهاء مسيرتي مبكرا والذي كان يتصدرهم إسماعيل يوسف قائد الزمالك في ذلك الوقت.

واختتم، فضلت اتخاذ قرار دخول مجال التدريب وأنا في سن الـ28 عامًا بعدما حصلت على بعض الدورات التدريبية.