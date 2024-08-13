وجاء تشكيل مجلس إدارة نادي مودرن سبورت الجديد على النحو التالي:

وقد ناقش المجلس خلال الإجتماع التطورات الخاصة بالموسم الجديد وخطط النادي للفترة المقبلة.

أحمد جودة - القاهرة - اجتمع مساء اليوم الثلاثاء مجلس إدارة نادي مودرن سبورت برئاسة الدكتور وليد دعبس لمناقشة العديد من الملفات وتوزيع الملفات على أعضاء مجلس الإدارة.

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مودرن سبورت يعلن تشكيل مجلس الإدارة الجديد في المقال التالي

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية