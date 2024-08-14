معتمد جمال يكشف كواليس انتقال محمد صلاح لبازل السويسري.. ووافقنا على هذا الطلب من أجله

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أحمد جودة - القاهرة - كشف معتمد جمال المدير الفني السابق لنادي الزمالك، كواليس انتقال محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي لصفوف بازل السويسري، عندما كان لاعبًا للمنتخب الأولمبي في ذلك الوقت.

كواليس انتقال محمد صلاح لبازل السويسري

قال معتمد جمال في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع محمد أبو العلا عبر قناة الزمالك، كان هناك تفاوض من نادي بازل مع المقاولون العرب لضم محمد صلاح، إلا أن الرغبة كانت في رؤيته على أرض الواقع قبل التعاقد معه.

وأضاف، في ذلك الوقت كان محمد صلاح ضمن قائمة منتخب مصر الأولمبي بقيادة هاني رمزي، والذي كنت أتولى معه منصب المدرب العام، وعرض علينا مواجهة بازل وديًا لمنح مسؤوليه فرصة مشاهدة محمد صلاح على أرض الواقع.

وتابع، من غير الطبيعي أن يلتقي منتخب وديًا بفريق، ولكننا وافقنا على الطلب في ذلك الوقت من أجل محمد صلاح فقط لا غير، وواجهنا بازل بالفعل لمنح مدربه فرصة مشاهدته على أرض الواقع، مما سهل من اتمام انضمامه للفريق السويسري بالفعل.

واختتم، محمد صلاح كانت رغبته واضحة منذ البداية وهي الاحتراف الخارجي، ما ينطبق أيضا على محمد النني، مؤكدًا أن الثنائي كان من أكثر اللاعبين إلتزاما بمواعيد التواجد في الغرف الخاصة بهما لأنهما يملكان العقلية الاحترافية منذ بداية مشوارهما.