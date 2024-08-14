نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طبيب بلدية المحلة يكشف تطورات الحالة الصحية لماجد هاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف رؤوف فودة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بلدية المحلة، عن تطورات الحالى الصحية للاعب ماجد هاني، والذي سقط فجأة خلال مباراة الجونة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ونجح فريق الجونة في تحقيق الفوز على نظيره بلدية المحلة، بهدفين مقابل هدف وحيد، ليودع بلدية المحلة بطولة الدوري المصري الممتاز بشكل رسمي.

طبيب بلدية المحلة يكشف تطورات الحالة الصحية لماجد هاني

وأكد فودة في تصريحات له عبر برنامج " رقم 10" مع الإعلامي كريم رمزي:" ماجد هاني تعرض لإغماء مفاجئ أثناء المباراة، ولكننا لحقناه قبل أن يبلع لسانه، وهو في الوقت الحالي متواجد في العناية المركزة بأحد المستشفيات، وحالته مستقرة".

وتابع:" ماجد هاني لم يكن يشتكي من أي شئ قبل مباراة الجونة، ولذلك شارك في المباراة بشكل طبيعي، ونحن لا نغامر بحياة أحد".