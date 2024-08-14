بمكالمة من حسين لبيب.. معتمد جمال يكشف كواليس تدريبه الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - كشف معتمد جمال المدير الفني السابق لنادي الزمالك كواليس توليه القيادة الفنية للأبيض خلفا لخوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني السابق، منتصف الموسم الحالي.

معتمد جمال يكشف كواليس تدريبه الزمالك

وقال معتمد جمال في تصريحات تلفزيونية لبرنامج زملكاوي مع محمد أبو العلا عبر قناة الزمالك، تلقيت مكالمة هاتفية من الكابتن حسين لبيب رئيس النادي أكد لي خلالها رغبته في الوصول لنهائي كأس مصر، فكان ردي عليه في الحال، "عايزني إمتى يا كابتن".

وأضاف، لم أكن على علم بمنافس الزمالك في نصف نهائي كأس مصر وقتها، وكان يتبقى فقط 4 أيام على هذه المواجهة والتي اكتشفت أنها أمام بيراميدز المنافس القوي الذي يملك مجموعة مميزة من اللاعبين.

وأردف، عانى الزمالك كثيرًا في مواجهة بيراميدز بسبب غياب عدد كبير من اللاعبين لأسباب مختلفة، فضلا عن مشاركة محمد عبد الشافي مصابًا بورم في الركبة، وضم ناصر منسي وسامسون أكينيولا وعبد الله جمعة رغم عدم مشاركتهم في التدريبات منذ فترة.

واختتم، من أفضل لحظات حياتي هو رسم البسمة على وجوه جماهير الزمالك بعد الفوز على بيراميدز والتأهل لنهائي كأس مصر رغم الظروف الصعبة.