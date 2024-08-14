نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد يوسف حكمًا لمباراة المصري وزد اف سي بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ونظيره فريق زد اف سي ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري

ويضم الطاقم كل من محمد يوسف حكمًا للساحة ومعه كل من هشام الدسوقي وأحمد عبد الغني كمساعدين، بالإضافة إلى أحمد جمال حكمًا رابعًا، فيما يتولى عبد العزيز السيد مهام حكم الفيديو بمعاونة من زميله محمود وفا.

موعد مباراة المصري ضد زد بالدوري

وتنطلق هذه المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم الاربعاء على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب.

القنوات الناقلة لمباراة المصري ضد زد

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الرسمي لجميع مباريات بطولة دوري نايل.