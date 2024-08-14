نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. التفاصيل النهائية في مفاوضات الأهلي ونيس حول مصير عبد المنعم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الإعلامي إبراهيم فايق، عن آخر التطورات والكواليس النهاردة، حول مفاوضات نيس الفرنسي مع النادي الأهلي بشأن ضم محمد عبدالمنعم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، في الميركاتو الصيفي الحالي.

مفاوضات الأهلي ونيس حول مصير عبد المنعم

وقال إبراهيم فايق في تصريحات تلفزيونية عبر برنامجه الكورة مع فايق علي MBC MASR 2: "الأهلي متمسك بفكرة الكاش".

وتابع: "مسئولو النادي الأهلي أخبروا محمد عبدالمنعم، بأنهم ليس لديهم أي مانع في رحيله، ولكن بمقابل مادي جيد".

وأضاف: "النادي الأهلي مازال متمسكًا، بموقفه والمبلغ المالي كاش، ويرفض فكرة التقسيط".

وأردف: "الرغبة الأكيدة عند اللاعب هي الرحيل عن النادي الأهلي لخوض تجربة احترافية".

واختتم إبراهيم فايق حديثه قائلًا: "اللاعب يضغط على نيس الفرنسي من بعض الوكلاء، من أجل رفع العرض لتقارب وجهات النظر".