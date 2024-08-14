نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لو كنت مدربًا للزمالك.. معتمد جمال يختار صفقات الأبيض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمنى معتمد جمال المدير الفني السابق لنادي الزمالك، ضم عدد من اللاعبين للقلعة البيضاء إذا ما عاد من جديد على رأس القيادة الفنية للفريق.

معتمد جمال يختار صفقات الزمالك

قال معتمد جمال في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع محمد أبو العلا عبر قناة الزمالك، ردًا على فقرة "لو كنت مديرًا فنيًا للزمالك تفضل ضم من"، أتمنى عودة أشرف بن شرقي لصفوف الفريق بدلًا من رمضان صبحي.

وأضاف، أتمنى عودة مصطفى فتحي وطارق حامد وفرجاني ساسي ومحمود عبد الرحيم جنش ومحمد إبراهيم وأحمد عيد، بالإضافة إلى التعاقد مع الثنائي فيستون مايلي وجوزيف جوناثان.

وفي نفس السياق يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالكء لمواجهة نظيره طلائع الجيش، مساء اليوم الأربعاء، في إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.