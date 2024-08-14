نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسين الشحات يحكي لأول مرة تفاصيل تدخل الشيبي في لقاء الأهلي وبيراميدز.. وكواليس اللقطة الأخيرة بينهما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث حسين الشحات نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، عن كواليس ما دار بينه وبين محمد الشيبي لاعب فريق بيراميدز، عقب التدخل العنيف عليه من قبل الأخير في المباراة الأخيرة بينهما.

حسين الشحات يحكي لأول مرة تفاصيل تدخل الشيبي في لقاء الأهلي وبيراميدز

وقال حسين الشحات في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الكورة مع فايق علي MBC MASR 2: "الشيبي كان داخل يؤذيني".

وتابع: "أنا مكنتش بمثل ساعتها، وأرفض من اتهمني بذلك،وقولت له "مش علشان المشكلة اللي بينا هتبطلني كورة".

وأردف: "أنا قعدت 10 أيام مبنامش بعد اللي عملته مع الشيبي وأكرر اعتذاري له مجددا".

وواصل: "لم أتوقع عدم مشاركة الشيبي وكنت مركز في اللعب وإني أكسب فريقي، ولم أتخيل أن تصل مشكلتي معه للمحاكم".

جدير بالذكر أن محمد الشيبي، تعرض للطرد في تلك الواقعة عقب تدخله بشدة على قدم حسين الشحات، وحصل على إيقاف لمدة ثلاثة مباريات وغرامة مالية.

كما سبق وحصل الشيبي على حكم قضائي ضد حسين الشحات، بالحبس عام مع إيقاف التنفيذ وغرامة مالية، وحرمان الشحات من ممارسة أى نشاط رياضي لمدة خمس سنوات، بسبب واقعة صفع لاعب الأهلي له الموسم الماضي.