عاجل.. إبراهيم فايق يعلن توقف برنامجه لهذا السبب.. ويكشف موعد العودة

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق، عن توقف برنامجه "الكورة مع فايق"، المذاع عبر شاشة قناة إم بي سي مصر 2، رغم انطلاقه في وقت قريب.

إبراهيم فايق يعلن توقف برنامجه لهذا السبب

وقال إبراهيم فايق في تصريحات تلفزيونية عبر برنامجه الكورة مع فايق علي MBC MASR 2: "حلقة الليلة هي آخر حلقة في الموسم".

وتابع: "البرنامج سيتوقف عقب انتهاء الحلقة، للموسم الأول من الكورة مع فايق".

وأضاف: "أعلم أن البرنامج انطلق متأخرا، ولكن هذا هو موعد الإجازة".

واختتم إبراهيم فايق حديثه قائلًا: "البرنامج سوف يعود من جديد منتصف شهر سبتمبر المقبل".

جدير بالذكر أن إبراهيم فايق قد انضم إلى مجموعة قنوات أم بي سي مصر، عقب رحيله من قناة أون تايم سبورت.