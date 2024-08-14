حسين الشحات: نهائي القرن هي البطولة الأغلى في تاريخ الأهلي.. وأفشة قالي سامحني لهذا السبب

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث حسين الشحات نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، عن مباراتي نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام نادي الزمالك "نهائي القرن"، والوداد البيضاوي المغربي.

حسين الشحات: نهائي القرن هي البطولة الأغلى في تاريخ الأهلي

وقال حسين الشحات في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الكورة مع فايق علي MBC MASR 2: "مش بحب التعادل السلبي وكان نفسنا نكسب الترجي في ذهاب نهائي إفريقيا".

وتابع: "نهائي الوداد الأغلي بعد نهائي القرن وكان عندنا يقين من ربنا إننا هنكسب".

وأضاف: "نهائي القرن أمام نادي الزمالك هي البطولة الأغلى في تاريخ النادي الأهلي، فهذا حدث عظيم وكبير ولن يتكرر".

وأوضح: "أكثر فرصة أندم عليها، فرصتي مع العين ضد ريال مدريد، والأخرى ضد الزمالك في نهائي القرن".

وبالحديث عن زميله محمد مجدي أفشة قال: "أفشة قالي سامحني يا حسين قفلتها عليكوا برامج واعتراضات على الدكة".

وأكمل: "أفشة بيتدرب كويس جدًا وعلشان كده ربنا بيكرمه في الأوقات الحاسمة".

واختتم حسين الشحات حديثه قائلًا: "وفاة أحمد رفعت جعلت جماهير الأهلي والزمالك تتراجع عن التعصب".