عاجل.. مدافع جديد على رادار الأهلي لخلافة محمد عبد المنعم

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي محمد فاروق، أن أشرف داري مدافع فريق بريست الفرنسي دخل دائرة اهتمامات النادي الأهلي للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

مدافع جديد على رادار الأهلي

ويقترب محمد عبد المنعم من الرحيل عن صفوف الأهلي إلى نادي نيس الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك بعد العرض الأخير الذي قدمه النادي الفرنسي.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر تصريحات تلفزيونية: جهاز الكرة في النادي الأهلي رشح أشرف داري لاعب بريست الفرنسي لتدعيم خط الدفاع في الموسم المقبل في حال رحيل محمد عبد المنعم إلى فريق نيس الفرنسي.

وتابع: أشرف داري خيار مؤجل لما بعد رحيل عبد المنعم عن النادي الأهلي بعد تمسك السويسري مارسيل كولر بضم مدافع أجنبي.