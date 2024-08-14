نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة المصري ضد زد بالدوري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري لمواجهة نظيره فريق زد بالجولة الثالثة والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز.

موعد مباراة المصري ضد زد

تأكد غياب تسعة لاعبين عن قائمة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري لهذه المباراة وهم محمد دبش، عبد الرحيم دغموم، أحمد عيد، أمانكونا، عصام ثروت، حسين السيد، أحمد أيمن منصور.

وتنطلق هذه المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم الاربعاء على ستاد الجيش ببرج العرب.

القنوات الناقلة لمباراة المصري ضد زد

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الرسمي لجميع مباريات بطولات دوري نايل.