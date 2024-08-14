نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب هدافي الدوري المصري.. وسام أبوعلي ينفرد وماييلي يقترب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يريد متابعو كرة القدم في كل مكان وخاصة محبي مشاهدة الدوري المصري معرفة ترتيب هدافي دوري نايل قبل مباريات يوم الاربعاء من منافسات الدوري الممتاز.

تمكن فيستون ماييلي لاعب بيراميدز من تسجيل هاتريك ثلاثة أهداف في مباراته الأخيرة أمام طلائع الجيش ليصعب المهمة على وسام أبوعلي المهاجم الفلسطيني، لاعب النادي الأهلي.

يقترب فيستون ماييلي لاعب بيراميدز من المتصدر وسام أبوعلي بصدارة جدول ترتيب الهدافين برصيد 18 هدفا بينما فيستون مايلي لاعب بيراميدز يحتل المركز الثاني برصيد 17نقطة ثم يأتي بالمركز الثالث حسام أشرف لاعب بلدية المحلة.

ترتيب هدافي الدوري المصري

ويأتي ترتيب هدافي الدوري المصري، على النحو التالي:

1 - وسام أبو علي - الأهلي - 18 هدفا.

2- فيستون مايلي - بيراميدز - 17 هدفا.

3- حسام أشرف - بلدية المحلة - 14 هدفا.

4- مابولولو - الاتحاد السكندري - 11 هدفا.

5- ياو أنور - البنك الأهلي - 11 هدفا.

6- صديق أوجولا - سيراميكا كليوباترا - 11 هدفا.

7- حسام حسن - سموحة - 11 هدفا.

8- مصطفى زيكو - زد - 11 هدفا.

9- محمد سالم - المقاولون العرب - 10 أهداف.

10- زيزو - الزمالك - 9 أهداف.