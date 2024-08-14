تفاصيل جلسة زيزو ووالده مع حسين لبيب.. مفاجأة بشأن موقف اللاعب

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أحمد جودة - القاهرة - اجتمع حسين لبيب رئيس نادي الزمالك مع النجم الدولي أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، ووالده، من أجل حسم موقفه من الرحيل عن القلعة البيضاء، والعروض التي تلقاها في الفترة الأخيرة.

تفاصيل جلسة حسين لبيب مع زيزو

وكشف الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" حسين لبيب اجتمع مع أحمد سيد زيزو ووالده، من أجل حسم موقفه من العروض التي وصلت إليه مؤخرا".

وأضاف:" زيزو طلب الحصول على 50 مليون جنيه في الموسم الواحد، حتى يوافق على تجديد عقده مع نادي الزمالك".

وأوضح:" نادي الزمالك يرغب في دفع 25 مليون جنيه إلى زيزو في الموسم الواحد، للاستمرار مع الفريق بعدما أوشك عقده على الانتهاء".

واختتم:" زيزو تلقى عرضين أحدهما من نيوم السعودي والآخر من نادي قطر القطري، ولكنهما لم يزيدان غن 4 ملايين دولار، ونادي الزمالك يود الحصول على 5 مليون دولار للموافقة على بيع اللاعب، قبل الانتظار حتى شهر يناير ورحيله مجانا".