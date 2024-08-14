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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني انتقال لاعبيه ماتياس دي ليخت ونصير مزراوي إلى صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الثلاثاء.

مانشستر يونايتد يدعم خط الدفاع بصفقتين جديدتين

وانضم الثنائي لصفوف بايرن ميونخ في مطلع موسم 2023/2022 وفازا مع الفريق ببطولة الدوري وكأس السوبر الألماني.

وجاء دي ليخت من العملاق الإيطالي يوفنتوس، بينما انضم مزراوي من أياكس أمستردام الهولندي.

وقال ماكس إيبرل المدير الرياضي لبايرن ميونخ عبر موقع ناديه الإلكتروني "نشكر دي ليخت ومزراوي على الفترة الناجحة معنا".

وأضاف إيبرل "نتمنى لها التوفيق في مستقبلهما مع مانشستر يونايتد".

ولعب دي ليخت 73 مباراة مع بايرن ميونخ، سجل خلالها المدافع الهولندي خمسة أهداف إضافة إلى تمريرتين حاسمتين.

أما مزراوي خاض 55 مباراة مع الفريق البافاري، وسجل هدفا واحدا مع ثماني تمريرات حاسمة.