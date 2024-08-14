نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بيراميدز ضد إنبي في الدوري المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، لمواجهة نظيره الداخلية، والتي تجمع كلا الفريقين ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة بيراميدز والداخلية

ومن المقرر أن تنطلق مباراة بيراميدز والداخلية، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء، على أرضية ستاد الدفاع الجوي، لحساب الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز والداخلية

وتُنقل مباراة بيراميدز والداخلية، عبر قناة أون تايم سبورتس 2، بصوت المعلق أيمن الكاشف، حيث تمتلك الشبكة حقوق بث مباريات الدوري الممتاز.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 76 نقطة جمعها من 33 مباراة، فيما يحتل الداخلية المركز الأخير في الترتيب برصيد 19 نقطة من خلال 32 مباراة.