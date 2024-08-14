نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 15 مليون جنيه هي الحل.. آخر تطورات قضية أحمد فتوح بدهس أمين شرطة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لازالت قضية اللاعب الدولي أحمد فتوح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تشغل الشارع الرياضي في الفترة الأخيرة، بعد دهسه أمين شرطة في طريق الساحل الشمالي.

حيث قررت النيابة العامة تجديد حبس أحمد فتوح لاعب فريق الزمالك لمدة 15 يوم.

تطورات جديدة بشأن قضية أحمد فتوح

وكشف الإعلامي كريم رمزي عبر برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" موقف أحمد فتوح صعب للغاية، رغم وجود فريق من محامي نادي الزمالك معه".

وتابع:" محامي أحمد فتوح يحاول التوصل إلى حل مع أسرة أمين الشرطة المتوفي، حتى يتم الصلح بالترضية".

واختتم:" قد يصل دفع الترضية إلى أسرة المتوفي إلى 15 مليون جنيه".