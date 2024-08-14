نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن صفقة الأهلي الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجرت بعض المصادر الصحفية الصادرة صباح اليوم بشأن واحدة من أبرز صفقات القلعة الحمراء التي تم التوقيع معها خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

يوسف أيمن لن يلعب كأس العالم للأندية

وقالت تقارير صحفية من العاصمة القطرية الدوحة أن يوسف أيمن لاعب النادي الأهلي الجديد الذي تم التعاقد معه على سبيل الاعارة قادمًا من الدحيل لن يكون بمقدروه المشاركة في مونديال الأندية 2025.

وكان النادي الأهلي قد أعلن بشكل رسمي التعاقد مع يوسف أيمن على سبيل الاعارة لمدة عام لكن عقده لا يتضمن بند يتيح للقلعة الحمراء أحقية الشراء.

بالتالي لن يكون اللاعب ضمن القائمة الخاصة باللاعبن للمشاركة في المونديال المقرر اقامته العام المقبل كون اعارته تنتهي بنهاية 30 يونيو والبطولة تقام في شهر يوليو.

وفي حالة أراد الأهلي أن يشارك اللاعب في المونديال ضرورة التفاوض مجددًا مع إدارة الدحيل لضمه بشكل نهائي أو تمديد اعارته لموسم آخر.