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أحمد جودة - القاهرة - ودع فنربخشه التركي، بقيادة مديره الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، بطولة دوري أبطال أوروبا، على يد فريق ليل الفرنسي، من الدور الثالث بالبطولة.

في اختباره الأول.. مورينيو يخذل فنربخشه

وفشل فنربخشه على أرضه في تخطي الدور الثالث، بعد خسارته 1-2 ذهابًا، قبل التعادل الليلة بواقع 1-1 بعد امتداد اللقاء لشوطين إضافيين.

وكان الفريق الفرنسي يوشك على حجز بطاقة التأهل في الوقت الأصلي، ولكن هدف ذاتي من بافودي دياكيتي في كرة لعبها إدين دجيكو مهاجم فنربخشه، تسببت في منح مورينيو وفريقه فرصة للتأهل من خلال الوقت الإضافي، بعدما أصبح الفريق التركي متقدما بهدف دون رد.

وكانت المباراة تسير نحو ركلات الترجيح، خاصة بعد إكمال ليل المباراة بـ10 لاعبين إثر طرد عيسى مندي في الدقيقة 109 من عمر اللقاء، ولكن المهاجم الكندي جوناثان ديفيد فض الاشتباك بهدف قاتل في الدقيقة 116 من ركلة جزاء.

وجعل الهدف مجموع مباراتي الذهاب والإياب 3-2 لصالح ليل، ليودع فنربخشه دوري الأبطال مبكرًا، ويتأهل الفريق الفرنسي إلى المرحلة النهائية من التصفيات التي تنطلق يومي 20 و21 أغسطس (آب) الجاري.

وعلى هذا النحو، تلقى مورينيو الصدمة الأولى له في رحلته مع فنربخشه، بوداع مسابقة دوري أبطال أوروبا من المرحلة الثالثة في تصفيات البطولة، بعد الخسارة أمام ليل.