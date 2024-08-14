نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. قرار مفاجئ من بيراميدز في رحيل إبراهيم عادل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحاول إدارة نادي بيراميدز، الحفاظ على نجومه في الفترة الحالية، لمواصلة المنافسة في الموسم القادم على البطولات بعد الصراع الكبير الذي شهده الموسم المالي أمام الأهلي خلال منافسات الدوري المصري الممتاز، قبل أن يحسم المارد الأحمر لقب البطولة.

ويعتبر ابراهيم عادل، الموهبة الأولى داخل نادي بيراميدز والذي تلقى العديد من العروض المحلية والأوروبية، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وسط رفض من مسؤولي فريقه.

- حقيقة رحيل ابراهيم عادل

وارتبط اسم إبراهيم عادل بالرحيل إلى الدوريات الأوروبية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد وجود اهتمام باللاعب من جانب كشافي العديد من الأندية الأوروبية خلال منافسات بطولة أولمبياد باريس الأخيرة، والتي ظهر اللاعب بها بشكل جيد.

وأكدت مصارنا الخاصة، أن كل ما يقال عن رحيل إبراهيم عادل عن الفريق هذا الصيف غير صحيح نهائيا.

وتابع، إبراهيم عادل، مستمر مع الفريق، ولن يرحل خاصة أنه لا يوجد عروض رسمية للتعاقد معه، وأن كل الأنباء التي ترددت في الفترة الماضية، عبارة عن أخبار تم تداولها إعلاميا فقط.

