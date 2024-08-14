نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. رد فعل مثير من خالد بيبو بعد أنباء رحيله عن الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتشرت في الفترة الأخيرة، أنباء قريبة عن رحيل مدير الكرة داخل النادي الأهلي، خالد بيبو عن منصبه في الفترة القادمة وتعيين بديل مناسب له استعدادا لبداية الموسم الجديد، بعد أن نجح الفريق في حسم بطولة لقب الدوري المصري رسميا.

وقرر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي، منح نجوم الفريق الأول راحة لآخر الموسم بعد المجهود الوفير الذي قدموه هذا الموسم، وخوض بعض المباريات المتبقية بالشباب والبدلاء.

- بيبو يرد على أنباء رحيله

وفوجئت جماهير القلعة الحمراء بوجود أنباء عن اقتراب رحيل خالد بيبو في الفترة الحالية بعد نهاية الموسم، بعد طلب من المدير الفني السويسري، مارسيل كولر مدرب الأهلي.

وأكد سيف زاهر في تصريحاته:" كان فيه كلام أن يتم أحداث تغيير بالفعل في منصب خالد بيبو ولكن هو كان يسير بسيستم الأهلي ورحيله قصة تعود للإدارة فقط".

وتابع:" قد تكون علاقة بيبو والمدرب كولر، ليست في أفضل شكل لها حيث حدث اتصال بيني وبين بيبو والأمور بالنسباله هادية جدا وقالي أنا موجود وبعمل شغلي واللي الإدارة شايفاه أنا معنديش مشكلة خالص".

