اعتذار محمد شبانة عن عضوية نادي مودرن سبورت.. ما القصة؟

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أحمد جودة - القاهرة - أصدر الإعلامي محمد شبانة، بيانا يعتذر فيه عن الاستمرار في منصب عضو مجلس إدارة نادي مودرن سبورت برئاسة وليد دعبس خلال الفترة المقبلة.

اعتذار محمد شبانة عن عضوية نادي مودرن سبورت

وجاء البيان كالآتي:

“أتوجه بخالص الشكر والتقدير للدكتور وليد دعبس رئيس نادى مودرن سبورت على ترشيحه لى لعضوية مجلس إدارة النادى وحيث أن هذا الترشيح يتعارض مع كونى رئيسا لنادى الصحفيين للتجديف والرياضات المائية وفق اللوائح المنظمة في هذا الشأن”.

وأتم “ونظرا لارتباطى بزملائي وعائلتى من الصحفيين وهم على رأس أولوياتى فإننى أتقدم يإعتذارى عن قبول هذا الترشيح مع تمنياتى لنادى مودرن سبورت بالتوفيق”.