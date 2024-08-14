نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. بيراميدز يحسم موقف الحاوي من الرحيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف مصدر مسؤول داخل نادي بيراميدز عن موقف النادي من إبراهيم عادل نجم الفريق السماوي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

بيراميدز يعلن استمرار إبراهيم عادل مع الفريق

أكد مصدر داخل النادي أن اللاعب سيبقى مع الفريق ولن يرحل في الفترة الحالية.

وأضاف المصدر أن النادي لم يتلق أي عروض رسمية للتعاقد مع إبراهيم عادل، مشيرا إلى أن كل ما تم تداوله من أنباء عن رحيله هي مجرد شائعات تم تداولها إعلاميا دون أي أساس من الصحة.

يأتي هذا القرار ليوضح موقف النادي بعد انتشار العديد من التقارير الإعلامية التي كانت تشير إلى قرب رحيل اللاعب.

وأوضح المصدر أن إدارة النادي ملتزمة بالحفاظ على استقرار الفريق، خاصة أن إبراهيم عادل يعد أحد الركائز الأساسية في صفوف بيراميدز.

