نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوت الخليج الرياضي يكشف بند الاتفاق.. أحمد عبد القادر إلى قطر القطري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبدو أن قلعة النادي الأهلي، باتت على أعتاب رحيل جديد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد قرار السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق كرة القدم، بالاستغناء عن بعض اللاعبين هذا الصيف.

ورحل هذا الصيف عن صفوف الفارس الأحمر، العديد من النجوم أبرزهم، المالي أليو ديانج إلى صفوف الخلود السعودي على سبيل الإعارة، والتونسي محمد الضاوي كريستو، إلى الصفاقسي التونسي.

- رحيل عبد القادر

وتلقى أحمد عبد القادر، الجناح الهجومي للنادي الأهلي، عرضا ضخما من أحد أندية الدوري القطري، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان عبد القادر، قد خرج في بعض الفترات هذا الموسم، من دائرة حسابات المدرب مارسيل كولر، بسبب تراجع مستواه الفني، قبل أن يعود للمشاركة في الجولات الأخيرة من مباريات الدوري هذا الموسم.

ومن المنتظر أن يتم انتقال أحمد عبدالقادر إلى قطر القطري على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد وليس انتقال نهائي، لذلك جدد اللاعب عقده مع الفارس الأحمر قبل الرحيل لمدة موسم إضافي.

