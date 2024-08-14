نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باولو ديبالا علي أعتاب الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير إنجليزية عن اقتراب نادي القادسية السعودي من التعاقد مع صفقة قوية خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت التقارير أن القادسية يكثف مفاوضاته في الوقت الحالي لضم النجم الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب روما الإيطالي خلال الميركاتو الحالي.

وأضافت أن الأرجنتيني ديبالا منح الضوء الأخضر للنادي السعودي للتفاوض مع ناديه، بعد الاتفاق علي كافة الأمور المالية والتعاقدية والتوقيع لمدة 3 مواسم.

القادسية السعودي يقترب من ضم باولو ديبالا

وانضم الارجنتيني ديبالا إلي صفوف روما صيف 2022 قادما من يوفنتوس في صفقة انتقال حر.

وشارك الأرجنتيني البالغ من العمر 30 عاما، مع فريقه الإيطالي الموسم الماضي في 36 مباراة أحرز خلالهم 16 هدف وصنع 10 تمريرات حاسمة.

ويواصل القادسية الصاعد حديثًا إلي الدوري السعودي "روشن" تعزيز صفوفه بصفقات من العيار الثقيل قبل بداية الموسم الجديد، حيث أعلن منذ فتر عن التعاقد مع الثنائي ناتشو من ريال مدريد وأوباميانج من مارسيليا.