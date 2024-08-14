مواعيد مباريات الجولة الأولى من الدوري السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

وأجرت الأندية في دوري روشن صفقات قوية وكبيرة من أجل تدعيم صفوفها استعدادا لمنافسة كبيرة وقوية خلال الموسم الحالي.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012